Военные склады взорвались в Казахстане

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Военные склады взорвались в Казахстане на территории воинской части, которая дислоцируется в Байзакском районе Жамбыльской области. Взрыв прогремел около 19.00.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана. По предварительной информации, в результате пожара детонировали неустановленные предметы.

Ликвидация очага возгорания продолжается. Причины пожара устанавливаются, — отметили в Минобороны Казахстана.

Также на место происшествия направлена комиссия оборонного ведомства.

В больницы были доставлены 32 человека, получивших ранения в результате взрыва. Воинская часть, где произошли взрывы, расположена возле села Кайнар, где проживают 250 человек. Их эвакуировали. Сейчас идет эвакуация населения близлежащих сел.

Пожар на складах пытаются потушить силами команды пожарных воинской части на гусеничных пожарных машинах. Также им помогают спасатели Жамбыльской области.

Напомним, в 2014—2015 годы на территории военных складов в Болгарии и Чехии произошли ряд взрывов. Согласно расследованию Bellingcat, ГРУ России причастно к этим взрывам. Прага также обвинила Кремль в организации диверсии и взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складе боеприпасов в селе Врбетице.