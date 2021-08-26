Погода 27 серпня принесе осіннє похолодання і дощі

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Погода 27 серпня в Україні буде осінньою. Нічна температура подекуди знизиться до +5 градусів. Дощі литимуть у західних областях та періодично у східних областях, на решті території країни (зокрема на Півдні та Півночі), у п’ятницю буде переважно сухо. Невеликі опади можливі лише ввечері.

Про це сьогодні повідомляє Укргідрметцентр.

Погода у Києві 27 серпня очікується сонячною, температура повітря вдень прогріється до +21−23 градусів.

Погода у Львові в п’ятницю, за повідомленнями синоптиків, буде дощовою. Стовпчик термометра показуватиме +17−19 вище нуля.

Погода в Одесі завтра буде теплою, можливі невеликі опади. Температура сягатиме +24−26 градусів.

Погода у Дніпрі очікується хмарною, синоптики прогнозують дощі з денною температурою +25−27 градусів.

Погода у Харкові 27 серпня також буде дощовою. Стовпчик термометра показуватиме +24−26 градусів.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 серпня прогнозується відносно спокійною. Впродовж доби можливі невеликі збурення.