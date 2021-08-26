27 серпня - свято сала в Україні й кінець посту

27 серпня — свято сала в Україні й кінець постуhttps://racurs.ua/ua/n159277-27-serpnya-svyato-sala-v-ukrayini-y-kinec-postu.htmlРакурс
27 серпня в Україні святкують День сала, а світова спільнота відзначає Свято хмар, що пролітають, і День стрічок. Віряни відзначають церковне свято 27 серпня, вшановуючи мученика Михея.
27 серпня — 239-й день року (240-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 126 днів.
Іменини 27 серпня
День ангела сьогодні відзначають: Микола, Олександра, Євдокія, Василь, Михей, Федор, Матвій, Єва, Олексій, Володимир і Аркадій.
Церковне свято 27 серпня
Православна церква у цей день вшановує пам’ять «малого» біблійного пророка Михея — шостого з 12 малих пророків, який жив у Юдеї у VIII столітті до нашої ери. Михей вважається автором пророчої книги. Головне завдання для віруючого Михей бачив у смиренні, слухняності і здійсненні добрих вчинків.
У народі Михея прозвали Тиховієм, оскільки в цей день серпня було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода найближчими днями. 27 серпня також завершується Успенський піст й починається осінній м’ясоїд — час весіль.
Прикмети 27 серпня
Тихий вітер в саду — суха осінь в лісі;
Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше настане;
Якщо дме сильний вітер, то вересень буде дощовим;
Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів;
Сильний вітер після довгого затишшя — до дощу.
Якщо цей день випадає на молодий місяць, то через тиждень погода може кардинально змінитися.