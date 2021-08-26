27 серпня - свято сала в Україні й кінець посту

https://racurs.ua/ua/n159277-27-serpnya-svyato-sala-v-ukrayini-y-kinec-postu.html

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27 серпня в Україні святкують День сала, а світова спільнота відзначає Свято хмар, що пролітають, і День стрічок. Віряни відзначають церковне свято 27 серпня, вшановуючи мученика Михея.

27 серпня — 239-й день року (240-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 126 днів.

Іменини 27 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Микола, Олександра, Євдокія, Василь, Михей, Федор, Матвій, Єва, Олексій, Володимир і Аркадій.

Церковне свято 27 серпня

Православна церква у цей день вшановує пам’ять «малого» біблійного пророка Михея — шостого з 12 малих пророків, який жив у Юдеї у VIII столітті до нашої ери. Михей вважається автором пророчої книги. Головне завдання для віруючого Михей бачив у смиренні, слухняності і здійсненні добрих вчинків.

У народі Михея прозвали Тиховієм, оскільки в цей день серпня було прийнято спостерігати за вітром і аналізувати, якою буде погода найближчими днями. 27 серпня також завершується Успенський піст й починається осінній м’ясоїд — час весіль.

Прикмети 27 серпня