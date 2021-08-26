Невідому науці популяцію людей виявили в Індонезії

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Невідому донині популяцію людей виявили вчені в Індонезії — палеогенетики виділили ДНК із останків 17-річної дівчинки-підлітка, яка жила на Південному Сулавесі близько 7,3−7,2 тис. років тому, та з’ясували, що її геном не групується ані з сучасними, ані з архаїчними людьми, хоча й перебуває поряд з австралійськими аборигенами та одним із корінних андаманських народів онге.

Геном молодої жінки містить меншу кількість генів у порівнянні з денісовцями та більшістю сучасних австралійських аборигенів і папуасів. На думку вчених, знайдені останки належать до раніше неописаної популяції мисливців-збирачів, предки котрих могли прийти на індонезійський острів раніше папуасів, австралійських і тасманійських аборигенів — тобто щонайменше 50 тис. років тому, пише CNN.

За словами вченої з Інституту історії людства Товариства Макса Планка Селіни Карлхофф, останки молодої жінки були виявлені під час розкопок в печері Паннінге у 2015 році. Генетики зуміли вилучити давню ДНК з кісткового порошку і зіставили отриманий геном з уже встановленими послідовностями древніх людей зі Східної Євразії і нинішніх жителів Східної, Південно-Східної Азії і Океанії. Результати дослідження показали, що геном відноситься до ще неописаної популяції, предки якої відділилися від споріднених ліній, пов’язаних з онге і культурою Хао-Бінь.

Заселення Індонезії, Австралії і Океанії людьми ще недостатньо добре вивчено через малу кількість археологічного матеріалу і погану збереженість викопних останків в силу клімату. Вчені вважають, що проникнення перших популяцій Homo sapiens з Південно-Східної Азії в Індонезію і Австралію сталося близько 50 тис. років тому. Американські дослідники встановили, що ряд народів Океанії мають домішки двох популяцій денісовців — алтайської і невідомої другої.

Джерело: CNN