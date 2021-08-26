Неизвестную науке популяцию людей обнаружили в Индонезии

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Ранее неизвестную популяцию людей обнаружили ученые в Индонезии — палеогенетики выделили ДНК из останков 17-летней девочки-подростка, которая жила на Южном Сулавеси около 7,3−7,2 тыс. лет назад, и выяснили, что ее геном не группируется ни с современными, ни с архаичными людьми, хотя и находится между австралийскими аборигенами и одним из коренных андаманских народов онге.

Геном молодой женщины содержит меньшее количество генов от денисовцев, чем у большинства современных австралийских аборигенов и папуасов. По мнению ученых, найденные останки относятся к ранее неописанной популяции охотников-собирателей, предки которых могли прийти на индонезийский остров раньше папуасов, австралийских и тасманийских аборигенов — то есть не менее 50 тыс. лет назад, пишет CNN.

По словам ученой из Института истории человечества Общества Макса Планка Селины Карлхофф, останки молодой женщины были обнаружены в ходе раскопок в пещере Паннинге в 2015 году. Генетики сумели извлечь древнюю ДНК из костного порошка и сопоставили полученный геном с уже установленными последовательностями древних людей из Восточной Евразии и нынешних жителей Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании. Результаты исследования показали, что геном относится к еще неописанной популяции, предки которой отделились от родственных линий, связанных с онге и культурой Хао-Бинь.

Заселение Индонезии, Австралии и Океании людьми еще недостаточно хорошо изучено из-за малого количества археологического материала и плохой сохранности ископаемых останков в силу климата. Ученые считают, что проникновение первых популяций Homo sapiens из Юго-Восточной Азии в Индонезию и Австралию произошло около 50 тыс. лет назад. Американские исследователи установили, что ряд народов Океании имеет примесь двух популяций денисовцев — алтайской и неизвестной второй.

Источник: CNN