Взрывы в Кабуле: 60 убитых и 140 раненых, среди жертв - 10 солдат США

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Теракт ИГИЛ в аэропорту Кабула унес жизни десяти американских военнослужащих (згодом ця цифра зросла до 12), в том числе четырех морских пехотинцев. Всего ВВС сообщает о 60 погибших и свыше 140 раненых в результате трех взрывов и стрельбы у главных воздушных ворот столицы Афганистана.

Ответственность за нападение ранее сегодня взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (ISIS-K или «ИГИЛ в провинции Хорасан», которая враждует с Талибаном, считая представителей этого движения «неверными», и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами и США).

Страны НАТО начинают приостанавливать эвакуацию из-за теракта, пишет британское издание Daily Mail. СМИ сообщает, что ночью в Кабуле прогремел третий взрыв.

Представитель Пентагона официально подтвердил ранения и гибель граждан США в результате терактов, однако не озвучил их количество.

Посол США в Кабуле заявил о гибели четырех морских пехотинцев, еще три получили ранения, пишет The Wall Street Journal.

Свидетели сообщили о множестве убитых афганцев, которые пытались попасть в аэропорт, поскольку они поддерживали силы коалиции НАТО под руководством США, а сейчас опасаются преследований со стороны талибов. Тела жертв теракта сбрасывали в канаву возле аэропорта. Жуткие видео обнародовали очевидцы в Твиттере.

Ранее The New York Times писало о 40 погибших и свыше 100 раненых от взрывов возле аэропорта Кабула.

Напомним, взрывы прогремели в четверг, 26 августа, возле аэропорта Кабула, один из них — возле гостиницы «Барон», где, по сообщениям СМИ, ожидали иностранцы (граждане Великобритании и США). Сообщается, что первый взрыв осуществил террорист-смертник, затем был взорван заминированный автомобиль.

Талибан осудил теракт в Кабуле.