Вибухи в Кабулі: 60 вбитих і 140 поранених, серед жертв — 10 солдат США

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Теракт ІДІЛ в аеропорту Кабула забрав життя десятьох американських військовослужбовців (згодом ця цифра зросла до 12), серед яких четверо морських піхотинців. Загалом ВВС повідомляє про 60 загиблих та понад 140 поранених внаслідок трьох вибухів та стрілянини біля головних повітряних воріт столиці Афганістану.

Відповідальність за напад раніше сьогодні взяло на себе терористичне угруповання ІДІЛ (ISIS-K або «ІДІЛ в провінції Хорасан», яка ворогує з Талібаном, вважаючи представників цього руху «невірними», і не визнає договір про припинення вогню, підписаний талібами зі США).

Країни НАТО починають призупиняти евакуацію через теракт, пише британське видання Daily Mail. ЗМІ повідомляє, що вночі у Кабулі пролунав третій вибух.

Представник Пентагону офіційно підтвердив поранення та загибель громадян США внаслідок терактів, проте не озвучив їхню кількість.

Посол США у Кабулі заявив про загибель чотирьох морських піхотинців, ще троє дістали поранення, пише The Wall Street Journal.

Свідки повідомили про безліч вбитих афганців, багато з яких намагалися потрапити до аеропорту, оскільки вони допомагали силам коаліції НАТО під керівництвом США і побоювалися переслідувань з боку талібів. Після теракту тіла скидали у канаву біля аеропорту. Моторошні відео оприлюднили очевидці у Твіттер.

Раніше The New York Times писало про 40 загиблих і понад 100 поранених від вибухів біля аеропорту Кабула.

Нагадаємо, вибухи пролунали у четвер, 26 серпня, біля аеропорту Кабула, один з них — біля готелю «Барон», де, за повідомленнями ЗМІ, очікували іноземці, серед яких громадяни Великої Британії та США. Повідомляється, що перший вибух здійснив терорист-смертник, потім вибухнув замінований автомобіль.

Талібан засудив теракт у Кабулі.