Вибухи в Кабулі - загиблих понад 100, Байден пообіцяв помститися

https://racurs.ua/ua/n159278-vybuhy-v-kabuli-zagyblyh-ponad-100-baydan-poobicyav-pomstytysya.html

Ракурс

Жертвами серії вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі стали 103 людини.

Кількість жертв збільшувалася впродовж ночі на 27 серпня. Загинули й 13 американських військових, а загальна кількість постраждалих сягає 150 осіб, повідомляє The Wall Street Journal.

На теракт відреагував президент США Джо Байден. Він звернувся до нації і заявив, що евакуація з Афганістану продовжиться і після вибухів.

Байден заявив, що Сполучені Штати не пробачать і забудуть злочину терористів.

Я наказав своїм командирам розробити оперативні плани з завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктам ІДІЛ… Ми відповімо з силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо, — заявив президент США.

Він не повідомив подробиць про те, якою буде військова присутність США в Афганістані після виведення військ, але пообіцяв надати військовим «додаткові сили», якщо це знадобиться.

Евакуація

Байден у зверненні також заявив, що з 14 серпня Штати евакуювали з Афганістану 100 тис. осіб.

AFP пише, що тільки за 12 годин у четвер з Кабула було евакуйовано близько 7,5 тис. людей. Це стало результатом 14 польотів американських військових, за допомогою яких перевезли близько 5,1 тис. людей, і 39 польотів коаліції (2,4 тис).

Наразі американці перебувають у контакті приблизно із тисячею своїх громадян, які, за даними Держдепартаменту, все ще залишаються в Афганістані.

Держдеп на зв’язку з цими людьми всіма доступними способами. Дипломати припускають, що з огляду на паніку в Афганістані багато хто з цих людей насправді не є американськими громадянами.

Тим часом, Талібан дозволив евакуацію з Афганістану мирних жителів і після 31 серпня, а до початку 1 вересня з країни мусять виїхати іноземці.

Нагадаємо, що 26 серпня серія вибухів прогриміла біля міжнародного аеропорту Хамід Карзай в столиці Афганістану. Там зібрався натовп афганців, які намагалися потрапити на територію аеропорту. Припускають, що вибухи скоїли смертники.

Один з них стався біля пропускного пункту в аеропорт «Еббі-гейт» і готелю «Барон». Відповідальність за теракти взяло угруповання «Ісламська держава». Талібан засудив атаку в Кабулі.