Долар в Україні стрімко зріс після свят

https://racurs.ua/ua/n159279-dolar-v-ukrayini-strimko-zris-pislya-svyat.html

Ракурс

Курс валют на 27 серпня встановив Національный банк України. Гривня до американської валюти котирується на рівні 26,77 грн за дол.

Офіційний курс долара виріс на 7 копійок, а євро подорожчало відразу на 17 копійок (офіційний курс встановлений на рівні 31,51 грн).

НБУ на 27 серпня встановив курс польського злотого на рівні 6,88 грн, 10 російських рублів — 3,62 грн, швейцарського франка — 29,21 грн.

26 серпня на міжбанківському ринку спроби розхитати курс та зіграти «на підвищення» з боку великих продавців і спекулянтів продовжилися.

Продавці валюти змогли двічі зіграти на страхах потенційних покупців, повідомляє «Мінфін». Вони підтягнули котирування долара до рівня 26,83 / 26,85 на кінець дня.

Спостерігачі помітили вихід на міжбанк фактично всієї валютної виручки експортерів за святкові дні. Утім, попит перевищував пропозицію практично з самого початку сесії.

Долар за день виріс відразу на 10,5 копійок — з ранкових 26,725 / 26,745 до 26,83 / 26,85 грн на кінець сесії.

Нацбанк не виходив на міжбанк, а офіційний курс на 27 серпня встановлено на рівні 26,7744 грн за дол.