Паралімпіада в Токіо – Україна "виловила" ще одне "золото" в басейні

https://racurs.ua/ua/n159296-paralimpiada-v-tokio-ukrayina-vylovyla-sche-odne-zoloto-v-baseyni.html

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Україна виграла третє «золото» Паралімпіади-2020.

Плавчиня Анна Стеценко — чемпіонка Ігор у Токіо на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Стеценко — 29-річна параатлетка з Дніпра. Вона триразова чемпіонка та срібна призерка Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро. Анна має порушення зору.

Стеценко підходила до змагань у якості головної претендентки на паралімпійське золото. У кваліфікації вона показала найкращий час — 4:31.51 хвилини.

Це друга медаль найвищої проби, яку українці завоювали в плаванні. Раніше в басейні перемогла плавчиня Єлизавета Мерешко. Вона виграла Ігри у Токіо на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Крім того, Стеценко завоювала 20-ту медаль збірної загалом на Паралімпіаді-2020. Сьогодні нагорода плавчині є 11-ю за день.