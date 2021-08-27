США випробували другу ступінь двигуна для гіперзвукової зброї, фото - Navy

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ВМС США провели вогневі випробування твердопаливного двигуна другого ступеня для носія гіперзвукового планера з боєголовкою, що розробляється в рамках програм CPS і LRHW. Вони пройшли в Юті і були визнані успішними.

Мета програми CPS — розробити двоступеневу ракету-носій діаметром 87,6 см. Вона повинна піднімати планер C-HGB і розганяти його до гіперзвукової швидкості. Потім апарат, оснащений боєголовкою, буде відстиковутися і планувати до мети. Ці ракети з планерами увійдуть в номенклатуру озброєнь підводних човнів типу «Вірджинія» п’ятої серії.

У проекті LRHW компанія Lockheed Martin розробляє для армії США мобільний наземний комплекс з балістичною ракетою середньої дальності, яка теж стане носієм гіперзвукового планера C-HGB.

Двигун першого ступеня ракети-носія гіперзвукового проекту ВМС США випробували в кінці травня. Це також відбулося в Юті. Випробування пройшли успішно.

Таким чином, на сьогоднішній день американські військові випробували двигуни обох ступенів ракети-носія, а також систему управління вектором тяги для них.

У США розробляють й іншу гіперзвукову зброю. Наприклад, гіперзвукову аеробалістичну ракету AGM-183A ARRW. Поки її так і не вдалося запустити.