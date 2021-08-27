Скелет чотирилапого кита-амфібії знайшли в Єгипті — новини науки

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Скелет чотирилапого кита-амфібії знайшли у Єгипті — скам’янілості хижака завдовжки три метри і вагою 600 кг археологи виявили в районі Сахра. Вчені назвали цей вид ссавців Phiomicetus anubis на честь бога смерті Анубіса (істоти з головою собаки).

Автор дослідження Абдулла Гохарі зазначив, що команді науковців вдалося ідентифікували скам’янілості, знайдені ще у 2008 році в Західній пустелі Єгипту, пише Reuters.

Кит, котрий жив 43 млн років тому на суші і в морі, міг розгризти крокодила і дрібних ссавців.

Думаю, це був бог смерті для більшості тварин, що мешкали поруч з ним, — заявив Гохарі.

Сучасні кити живуть у воді, але їх давні предки полюбляли сушу. Вони стали морськими тваринами лише через тисячі років. Найраніший екземпляр з тих, що відомі науці, кит Pakicetus attocki, який мешкав в районі сучасного Пакистану майже 50 млн років тому.

Нагадаємо, у 2011 році вчені вперше виявили останки давньої рептилії на території Австралії. Звір жив близько 110 млн років тому.