Скелет четвероногого кита-амфибии нашли в Египте

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Ракурс

Скелет четвероногого кита-амфибии нашли в Египте — окаменелости хищника длиной три метра и весом 600 кг археологи обнаружили в в районе Сахра. Ученые назвали этот вид млекопитающих Phiomicetus anubis в честь бога смерти Анубиса (существа с головой собаки).

Автор исследования Абдулла Гохари отметил, что команде ученых удалось идентифицировать окаменелости, найденные еще в 2008 году в Западной пустыне Египта, пишет Reuters.

Кит, который жил 43 млн лет назад на суше и в море, мог разгрызть крокодила и мелких млекопитающих.

Думаю, это был бог смерти для большинства животных, обитавших рядом с ним, — заявил Гохари.

Современные киты живут в воде, но их древние предки предпочитали сушу. Они стали морскими животными только через тысячи лет. Самый ранний экземпляр, который известен науке, — кит Pakicetus attocki, обитавший в районе современного Пакистана почти 50 млн лет назад.

Напомним, в 2011 году ученые впервые обнаружили останки древней рептилии на территории Австралии. Зверь жил около 110 млн лет назад.