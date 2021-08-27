Зрадницю Поклонську росіяни відправляють послом в Кабо-Верде

Зрадницю Поклонську росіяни відправляють послом в Кабо-Вердеhttps://racurs.ua/ua/n159293-zradnycu-poklonsku-rosiyany-vidpravlyaut-poslom-v-kabo-verde.htmlРакурс
Комітет Держдуми з міжнародних справ обговорить призначення депутата Наталії Поклонської послом в Кабо-Верде.
Комітет збереться для обговорення цього питання найближчим часом. Поклонська є заступником очільника цього комітету.
Про це російському «Інтерфаксу» розповів перший заступник голови комітету Дмитро Новіков.
В кінці травня Поклонська повідомила, що не братиме участь в попередньому голосуванні партії «Єдина Росія» з відбору кандидатів для виборів до Держдуми.
У липні цього року Поклонська заявила, що після кар'єри в Держдумі готова повернутися до Криму на посаді прокурора регіону, а регіональним міністром в Криму бути не хоче.
Поклонська стала депутатом Держдуми в 2016 році за списком «Єдиної Росії». До цього вона була прокурором Криму і одним з головних дійових осіб так званої Кримської весни — окупації росіянами українського Криму.
Поклонська стала єдиним депутатом з парламентської більшості, яка проголосувала проти проекту закону про підвищення пенсійного віку, коли він розглядався в першому читанні в 2018 році. У керівництві фракції «Єдиної Росії» тоді заявили про намір зробити оргвисновки щодо депутата у зв’язку з порушенням фракційної дисципліни.
«Ракурс» повідомляв, що Офіс генерального прокурора хоче використати інтерв’ю екс-ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і колишнього прокурора Криму Наталії Поклонської, які вони дали українському журналісту Дмитру Гордону, для розслідування кримінальних проваджень щодо цих людей.