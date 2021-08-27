МОЗ назвало нові обмеження для невакцинованих

https://racurs.ua/ua/n159292-moz-nazvalo-novi-obmejennya-dlya-nevakcynovanyh.html

Ракурс

Про нові можливі обмеження для невакцинованих від коронавірусу громадян України розповіло Міністерство охорони здоров’я. Певні обмеження можуть стосуватися тих українців, які не хочуть робити щеплення, але це станеться лише тоді, коли показник вакцинації складе не менше 50% населення.

Ми йтимемо за сценарієм європейських країн, коли для невакцинованих створюють максимальні перепони у доступі до публічних місць, де може поширюватися інфекція. Одним зі шляхів, як балансувати між забороною і дозволами, є варіант, коли невакциновані можуть регулярно здавати ПЛР-тести. Результат приносити роботодавцю. Тобто принцип вакцинуйся або тестуйся, — заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю ВВС News Україна.

За його словами, починати говорити про обмеження для невакцинованих можна лише тоді, коли всі охочі вакцинуватися будуть забезпечені вакциною. А після того, як залишаться одні противники вакцинації, можна застосовувати «більш жорсткі міри». Загалом, на думку Кузіна, Україні «до цього ще далеко».

Заступник глави МОЗ також заспокоїв українців, зазначивши, що каральних заходів до невакцинованих влада не має наміру застосовувати, оскільки вакцинація є добровільною. Разом з тим, з його слів, щепленим людям «однозначно буде простіше користуватися послугами, відвідувати публічні заходи».

Головний санітарний лікар також нагадав, що норма про 80% щепленого колективу стосується, окрім шкіл також і вихователів у дитсадках, і викладачів в університетах.