Минздрав назвал новые ограничения для невакцинированных

https://racurs.ua/n159292-minzdrav-nazval-novye-ogranicheniya-dlya-nevakcinirovannyh.html

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О новых ограничениях для невакцинированных от коронавируса граждан Украины рассказало Министерство здравоохранения. Определенные ограничения могут затронуть тех украинцев, которые не хотят делать прививки, но это произойдет только тогда, когда показатель вакцинации составит не менее 50% населения.

Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные препятствия в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция. Одним из путей, как балансировать между запретами и разрешениями, является вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат будут приносить работодателю. То есть принцип вакцинируйся или тестируйся, — заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС News Украина.

По его словам, начинать говорить об ограничении для невакцинированных можно только тогда, когда все желающие вакцинироваться будут обеспечены вакциной. А после того, как останутся одни противники вакцинации, можно будет применять «более жесткие меры». В целом, по мнению Кузина, Украине «до этого еще далеко».

Заместитель главы Минздрава также успокоил украинцев, отметив, что власть не намерена применять карательные меры против невакцинированных, поскольку вакцинация является добровольной. Вместе с тем, по его словам, привитым людям «однозначно будет проще пользоваться услугами, посещать публичные мероприятия».

Главный санитарный врач также напомнил, что норма о 80% привитого коллектива касается, помимо школ еще и воспитателей в детсадах и преподавателей в университетах.