Медики оценили здоровье первых больных коронавирусом в Ухане

https://racurs.ua/n159291-mediki-ocenili-zdorove-pervyh-bolnyh-koronavirusom-v-uhane.html

Ракурс

Коронавирус долгое время влияет на здоровье человека. Китайские ученые выяснили, что в первых больных COVID-19 сохранились проблемы со здоровьем.

Около половины тех, кто переболел коронавирусом в Ухане в начале 2020 года, до сих пор имеют проблемы со здоровьем. Статья китайских ученых опубликована в журнале The Lancet.

Долгосрочные эффекты COVID-19 вызывают все большее беспокойство ученых и врачей. Здоровье первых людей, переболевших коронавирусом в больнице Цзиньинтань в Ухане в январе-мае 2020 года, уже оценивали через шесть месяцев после выписки.

Сейчас исследователи оценили состояние их здоровья через год после того, как они перенесли коронавирус.

Большинство симптомов COVID-19 прошли, однако 49% из 1 тыс. 276 пациентов, чей средний возраст составлял 57 лет, по-прежнему испытывали хотя бы один из них.

В почти трети людей (26%) сохранялось тяжелое дыхание. Особенно это было характерно для людей с наиболее тяжелым течением коронавируса — среди них доля таких людей составляла 39%.

Вторым по распространенности симптомом была мышечная слабость — ее ощущало 20% участников исследования. При этом женщины чувствовали ее в 1,4 раза чаще мужчин. Кроме того, у них два раза чаще регистрировались тревожное расстройство или депрессия и втрое чаще — диффузная недостаточность легких.

Ранее «Ракурс» сообщал об исследовании ученых из Мичигана. Они обнаружили, что у половины пациентов после COVID-19 появилось новое заболевание.

Источник: The Lancet