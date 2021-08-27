У половины переживших коронавирус после COVID-19 появилось новое заболевание, фото - Pixabay.com

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Ученые подтвердили, что коронавирус долго влияет на физическое состояние человека.

Почти 85% людей, госпитализированных с COVID-19 в конце 2020 года, все еще испытывают симптомы вируса, пишет Journal of Hospital Medicine.

Исследователи из Мичиганского университета проанализировали данные 253 пациентов, попавших в больницу с коронавирусом в конце осени 2020 года и зимой 2021 года. Средний возраст респондентов составил 60 лет.

Около 85% пациентов, которых пролечили от болезни, заявили, что до сих пор, спустя полгода, полностью не выздоровели. Даже после полного излечения у них проявились симптомы коронавируса. Эти люди до сих пор не чувствуют себя здоровыми.

Кроме того, более половины, около 55% людей, переживших COVID-19, в течение полугода обнаружили у себя новое недомогание: заболевания сердца и легких, которых до этого не было.

Почти четверть участников опроса признались, что у них появился сильный кашель, а 20% пожаловались на ускоренное или нерегулярное сердцебиение. Около 16% периодически пользуются домашним кислородным аппаратом. Кроме того, они имеют проблемы с передвижением.

Источник: Journal of Hospital Medicine