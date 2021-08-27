В половини пацієнтів після COVID-19 з'явилося нове захворювання, фото - pixabay

https://racurs.ua/ua/n159281-v-polovyny-paciientiv-pislya-covid-19-z-yavylosya-nove-zahvoruvannya.html

Ракурс

Вчені знову підтвердили, що коронавірус довго впливає на фізичний стан людини.

Майже 85% людей, госпіталізованих з COVID-19 в кінці 2020 року, все ще відчувають симптоми вірусу, пише Journal of Hospital Medicine.

Дослідники з Мічиганського університету проаналізували дані 253 пацієнтів, які потрапили до лікарні з коронавірусом наприкінці осені 2020 року і взимку 2021 року. Середній вік респондентів склав 60 років.

Близько 85% пацієнтів, яких пролікували від хвороби, заявили, що дотепер, через півроку, повністю не одужали. Навіть після повного лікування у них проявилися симптоми коронавірусу. Ці люди досі не почуваються здоровими.

Крім того, більше половини, близько 55% людей, які пережили COVID-19, протягом півроку виявили у себе нове нездужання: захворювання серця і легенів, яких до цього не було.

Майже чверть учасників опитування зізналися, що у них з’явився сильний кашель, а 20% поскаржилися на прискорене або нерегулярне серцебиття. Близько 16% періодично користуються домашнім кисневим апаратом. Крім того, вони мають проблеми з пересуванням.

Джерело: Journal of Hospital Medicine