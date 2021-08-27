Медики оцінили здоров'я перших хворих на коронавірус, фото - Reuters

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Ракурс

Коронавірус довгий час впливає на здоров’я. Китайські вчені з’ясували, що у перших хворих COVID-19 збереглися проблеми зі здоров’ям.

Близько половини тих, хто перехворів на коронавірус в Ухані на початку 2020 року, дотепер мають проблеми зі здоров’ям. Стаття китайських вчених опублікована в журналі The Lancet.

Довгострокові ефекти COVID-19 викликають все більше занепокоєння у вчених і лікарів. Здоров’я перших людей, які перехворіли на коронавірус і були виписані з лікарні Цзіньінтань в Ухані у січні-травні 2020 року, вже оцінювали через шість місяців після виписки.

Нині дослідники оцінили стан їхнього здоров’я через рік після того, як вони перенесли коронавірус.

Більшість симптомів COVID-19 минули, проте 49% з 1 тис. 276 пацієнтів, чий середній вік становив 57 років, як і раніше відчували хоча б один з них.

У майже третини людей (26%) зберігалося важке дихання. Особливо це було характерно для людей з найбільш важким перебігом коронавірусу — серед них частка таких людей становила 39%.

Другим за поширеністю симптомом була м’язова слабкість — її відчувало 20% учасників дослідження. При цьому жінки відчували її в 1,4 рази частіше за чоловіків. Крім того, у них два рази частіше реєструвалися тривожний розлад або депресія і утричі — дифузійна недостатність легких.

Раніше «Ракурс» повідомляв про досліждення вчених з Мічигану. Вони виявили, що у половини пацієнтів після COVID-19 з’явилося нове захворювання.

Джерело: The Lancet