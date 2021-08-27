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Ракурс
Справа про “Межигір’я” - Януковича повторно кличуть у ВАКС

Справа про «Межигір'я» — Януковича повторно кличуть у ВАКС

27 сер 2021, 12:02
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Віктора Януковича дозволили повторно викликати до Вищого антикорупційного суду, який розглядає справу про заволодіння колишнім президентом-втікачем резиденцією «Межигір'я» біля Києва.

Щоправда, для цього довелося перенести засідання з обрання Януковичу запобіжного заходу — на 4 жовтня 2021 року.

Таке рішення ВАКС ухвалив у п’ятницю, 27 серпня. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту екс-глави держави.

Слідчий суддя ухвалив клопотання адвоката… щодо здійснення належного виклику Януковича на судове засідання задовольнити частково. Повторно здійснити виклик Януковича на судове засідання шляхом публікації про виклик до ЗМІ… і на офіційному сайті Офісу генпрокурора, — йдеться у постанові судді ВАКС, пише «Дзеркало тижня».


Нагадаємо, «Межигір'я» — це маєток в селі Нові Петрівці Київської області, який до 2007 року перебував у власності держави. Згодом «Межигір'я» перейшло до рук тодішнього прем'єра Януковича. Таке привласнення Генеральна прокуратура визнала незаконним. У 2016 році Януковичу та його сину Олександру повідомили про підозру в заволодінні «Межигір'ям». У 2017 році маєток повернули державі.

Торік Вищий антикорупційний суд відмовився заочно арештувати Януковича. Однією з причин судді назвали «порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук».

Джерело: Ракурс


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