Справа про “Межигір’я” - Януковича повторно кличуть у ВАКС

https://racurs.ua/ua/n159290-sprava-pro-mejygirya-yanukovycha-povtorno-klychut-u-vaks.html

Ракурс

Віктора Януковича дозволили повторно викликати до Вищого антикорупційного суду, який розглядає справу про заволодіння колишнім президентом-втікачем резиденцією «Межигір'я» біля Києва.

Щоправда, для цього довелося перенести засідання з обрання Януковичу запобіжного заходу — на 4 жовтня 2021 року.

Таке рішення ВАКС ухвалив у п’ятницю, 27 серпня. Таким чином суд частково задовольнив клопотання захисту екс-глави держави.

Слідчий суддя ухвалив клопотання адвоката… щодо здійснення належного виклику Януковича на судове засідання задовольнити частково. Повторно здійснити виклик Януковича на судове засідання шляхом публікації про виклик до ЗМІ… і на офіційному сайті Офісу генпрокурора, — йдеться у постанові судді ВАКС, пише «Дзеркало тижня».



Нагадаємо, «Межигір'я» — це маєток в селі Нові Петрівці Київської області, який до 2007 року перебував у власності держави. Згодом «Межигір'я» перейшло до рук тодішнього прем'єра Януковича. Таке привласнення Генеральна прокуратура визнала незаконним. У 2016 році Януковичу та його сину Олександру повідомили про підозру в заволодінні «Межигір'ям». У 2017 році маєток повернули державі.

Торік Вищий антикорупційний суд відмовився заочно арештувати Януковича. Однією з причин судді назвали «порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук».