Януковича і Зеленського розбестила абсолютна влада - Порошенко

https://racurs.ua/ua/n159288-yanukovycha-i-zelenskogo-rozbestyla-absolutna-vlada-poroshenko.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України й нардеп заявив, що він ніколи не мав абсолютної влади, яку свого час мав колишній президент-втікач Віктор Янукович та зараз має чинний глава держави Володимир Зеленський.

У мене ніколи не було абсолютної влади, яка, як казав класик, розбещує абсолютно, що ми бачили на досвіді Януковича і спостерігаємо на прикладі Зеленського. Обоє доводять, що для країни краще часом неповоротка коаліція із повільними, але виваженими рішеннями досвідчених політиків, ніж скажений принтер монобільшості невігласів та дилетантів, — заявив Порошенка, відповідаючи на запитання «Української правди» з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, Порошенко був президентом України у 2014−2019 роках. Він ще з часів передвиборчої кампанії 2019 року перебуває в опозиції до Зеленського.

Нардеп також розкритикував ініціативу Зеленського «Велике будівництво» й заявив, що «зелена влада» знищила реформу державної служби й не провела жодного чесного і прозорого конкурсу на держпосади.

Діяльність злочинного синдикату «Велике будівництво» — це взагалі тема окремої розмови, просто не хочеться псувати свято, — підсумував Порошенко.



Нагадаємо, екс-президент назвав найбільшою своєю помилкою кадрові прорахунки. Разом з тим, він вважає, що його команда «виглядає дуже пристойно на тлі зелених дилетантів».

Джерело: УП