Порошенко назвав свою найбільшу помилку

https://racurs.ua/ua/n159283-poroshenko-nazvav-svou-naybilshu-pomylku.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, назвав найбільшою помилкою свого президентства кадрові прорахунки. Разом з тим, він зазначив, що його команда «виглядає дуже пристойно на тлі зелених дилетантів».

Прорахунки у кадровій політиці. Коротка лава запасних і обмежений фінансовий ресурс для рекрутингу; користолюбство одних і нарцисизм інших; нарешті, складний механізм погодження кандидатур у межах коаліції… Загалом наша команда знайшла або виростила яскраву плеяду талановитих управлінців в різних сферах, від армії до культури, які і в майбутньому ще стануть в добрій нагоді для країни. Все пізнається, коли порівнюєш, і, погодьтеся, наша команда виглядає дуже пристойно на фоні зелених дилетантів, — цитує відповідь Порошенка УП на запитання з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

За словами екс-глави держави, «за два роки „зелені“ повністю зруйнували реформу державної служби», втілену попередниками на кошти західних партнерів, і «не провели жодного чесного і прозорого конкурсу».

Порошенко вказав, що з 2019 року після парламентських виборів кожен п’ятий депутат з команди Зеленського став фігурантом гучного скандалу. Також екс-президент нагадав, що у серпні Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрила на хабарі у 90 тис. дол. члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови.

Джерело: УП