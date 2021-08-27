Порошенко назвал свою самую большую ошибку

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, заявил, что кадровые просчеты являются самой большой ошибкой его президентства. Вместе с тем, он отметил, что его команда «выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов».

Просчеты в кадровой политике. Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга; корыстолюбие одних и нарциссизм других; наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции… В общем наша команда нашла или вырастила яркую плеяду талантливых управленцев в различных сферах, от армии до культуры, которые в будущем еще будут полезными для страны. Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов, — цитирует ответ Порошенко УП на вопрос по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

По словам экс-главы государства, «за два года „зеленые“ полностью разрушили реформу государственной службы», воплощенную предшественниками на средства западных партнеров, и «не провели ни одного честного и прозрачного конкурса».

Порошенко указал, что с 2019 года после парламентских выборов каждый пятый депутат из команды Зеленского стал фигурантом громкого скандала. Также экс-президент напомнил, что в августе Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачила на взятке в 90 тыс. долл. члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, который исполнял обязанности председателя.

Источник: УП