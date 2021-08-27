Зеленский назвал три успехи в должности и объяснил свои слезы на параде, фото - ВВС

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Президент Украины Владимир Зеленский перечислил свои ключевые достижения на посту главы государства. К ним политик отнес субъектность Украины, развитие ее инфраструктуры, а также мощную армию.

Зеленского после празднования Дня Независимости пригласили на на телеканал Игоря Коломойского «1+1».

Своим успехом он считает движение страны к субъектности — самостоятельной жизни, при которой на политику страны не влияют внешние игроки.

Неправильно, когда граждане жалуются, что сначала находились «под влиянием одних, потом других, третьих». Я делаю все, чтобы нас уважали за рубежом, не только внутри нашей страны, чтобы считались к нашему мнению, чтобы мы были субъектом, чтобы мы были вместе, чтобы за нас не решали вопрос, — рассказал глава государства.

К своему второму главного достижения на посту президента Зеленский отнес развитие инфраструктуры Украины.

В качестве еще одного достижения украинский лидер выделил высокий уровень подготовки и оснащенности армии.

У нас сегодня одна из самых сильных армий в Европе. В рамках принятой стратегии кибербезопасности я поручил создать в стране кибервойска для сдерживания вооруженной агрессии в киберпространстве и предоставление отпора агрессору, —сообщил президент.

Зеленский также рассказал, почему не сдержал слез на военном параде в Киеве, посвященном 30-летию независимости Украины. По словам президента, его подвела эмоциональность.

Все плакали, все живые люди, — объяснил он.

Напомним, что опрос социологической группы «Рейтинг» показало: украинцы оценили второй год президентства Зеленского хуже, чем первый. Число тех, кто оценивает работу лидера Украины как хорошую, уменьшилась за год с 27 до 20%. Оценку «удовлетворительно» ему поставили 37% респондентов.