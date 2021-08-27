Зеленський назвав три успіхи на посаді і пояснив свої сльози на параді, фото - ВВС

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Президент України Володимир Зеленський перерахував свої ключові досягнення на посаді глави держави. До них політик відніс суб'єктність України, розвиток її інфраструктури, а також потужну армію.

Зеленського після святкування Дня Незалежності запросили на на телеканал Ігоря Коломойського «1+1».

Своїм успіхом він вважає рух країни до суб'єктності — самостійного життя, при якому на політику країни не впливають зовнішні гравці.

Неправильно, коли громадяни скаржаться, що спочатку знаходилися «під впливом одних, потім інших, третіх». Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, не тільки всередині нашої країни, щоб зважали на нашу думку, щоб ми були суб'єктом, щоб ми були разом, щоб за нас не вирішували питання, — розповів глава держави.

До свого другого головного досягнення на посаді президента Зеленський відніс розвиток інфраструктури України.

У якості ще одного досягнення український лідер виділив високий рівень підготовки і оснащеності армії.

У нас сьогодні одна з найсильніших армій в Європі. У рамках прийнятої стратегії кібербезпеки я доручив створити в країні кібервійська для стримування збройної агресії в кіберпросторі та надання відсічі агресору, — повідомив президент.

Зеленський також розповів, чому не стримав сліз на військовому параді в Києві, присвяченому 30-річчю незалежності України. За словами президента, його підвела емоційність.

А всі плакали, всі живі люди, — пояснив він.



Нагадаємо, що опитування соціологічної групи «Рейтинг» показало: українці оцінили другий рік президентства Зеленського гірше, ніж перший. Число тих, хто оцінює роботу лідера України як гарну, зменшилася за рік з 27 до 20%. Оцінку «задовільно» йому поставили 37% респондентів.