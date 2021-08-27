Януковича и Зеленского развратила абсолютная власть - Порошенко

https://racurs.ua/n159288-yanukovicha-i-zelenskogo-razvratila-absolutnaya-vlast-poroshenko.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и нардеп заявил, что он никогда не имел абсолютной власти, которой в свое время располагал бывший президент-беглец Виктор Янукович и которую сейчас имеет действующий глава государства Владимир Зеленский.

У меня никогда не было абсолютной власти, которая, как говорил классик, развращает абсолютно, что мы видели на опыте Януковича и наблюдаем на примере Зеленского. Оба доказывают, что для страны лучше неповоротливая коалиция с медленными, но взвешенными решениями опытных политиков, чем бешеный принтер монобольшинства невежд и дилетантов, — заявил Порошенко, отвечая на вопрос «Украинской правды» по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, Порошенко был президентом Украины в 2014—2019 годах. Он еще со времен предвыборной кампании 2019 года находится в оппозиции к Зеленскому.

Нардеп также раскритиковал инициативу Зеленского «Большое строительство» и заявил, что «зеленая власть» уничтожила реформу государственной службы и не провела ни одного честного и прозрачного конкурса на госдолжности.

Деятельность преступного синдиката «Большое строительство» — это вообще тема отдельного разговора, просто не хочется портить праздник, — подытожил Порошенко.



Напомним, экс-президент назвал самой большой своей ошибкой кадровые просчеты. Вместе с тем, он считает, что его команда «выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов».

Источник: УП