Toyota за прививку от коронавируса — в Виннице поощряют COVID-вакцинацию

https://racurs.ua/n159287-toyota-za-privivku-ot-koronavirusa-v-vinnice-pooschryaut-covid-vakcinaciu.html

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Кампания вакцинации от коронавируса в Виннице приобрела европейские черты. В этом городе, как и во многих странах ЕС, решили существенно поощрить жителей колоть вакцины от COVID-19.

Для этого среди привитых разыграют бытовую технику, а суперпризом станет автомобиль.

В Винницком горсовете разыграют в несколько этапов 100 ценных подарков. Мэр Сергей Моргунов сообщил, что ими станут велосипеды, телевизоры и автомобиль Toyota Corolla.

Акция «Вакцинируйся. Сохрани жизнь» пройдет в городе с 1 сентября до декабря. Розыгрыши призов проведут 19 октября, 15 ноября (по 15 телевизоров и велосипедов) и 17 декабря (по 20 телевизоров и велосипедов и авто). Присоединиться к акции смогут жители общины в возрасте от 16 лет, прошедших полный курс вакцинации.

Победителей определят с помощью электронного сервиса, путем выбора случайных чисел среди зарегистрированных участников. Участникам лотореи нужно зарегистрироваться на официальном сайте городского совета.

Бесплатные «косяки», лотерея, купоны и «сертификаты о бессмертии» — это неполный список приманок, которыми в разных странах пытаются увеличить уровень вакцинации населения.

Необычное поощрения придумали и для украинских школ — если в заведении привито более 80% работников, оно может участвовать в национальном конкурсе и выиграть компьютерную технику.