Toyota за щеплення від коронавірусу — у Вінниці заохочують до COVID-вакцинації

https://racurs.ua/ua/n159287-toyota-za-scheplennya-vid-koronavirusu-u-vinnyci-zaohochuut-do-covid-vakcynaciyi.html

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Кампанія вакцинації від коронавірусу у Вінниці набула європейських рис. У цьому місті, як і в багатьох країнах ЄС, вирішили істотно заохотити мешканців колоти вакцини від COVID-19.

Для цього серед щеплених розіграють побутову техніку, а суперпризом стане автомобіль.

У Вінницькій міськраді розіграють в кілька етапів 100 цінних подарунків. Мер Сергій Моргунов повідомив, що ними стануть велосипеди, телевізори і автомобіль Toyota Corolla.

Акція «Вакцинуйся. Збережи життя» триватиме у місті з 1 вересня до грудня. Розіграші призів проведуть 19 жовтня, 15 листопада (по 15 телевізорів і велосипедів) та 17 грудня (по 20 телевізорів і велосипедів та авто). Долучитися до акції зможуть жителі громади віком від 16 років, які пройшли повний курс вакцинацію.

Переможців визначать за допомогою електронного сервісу, шляхом вибору випадкових чисел серед зареєстрованих учасників. Учасникам лотореї треба зареєструватися на офіційному сайті міської ради.

Безкоштовні «косяки», лотерея, купони і «сертифікати про безсмертя» — це неповний список принад, якими у різних країнах намагаються збільшити рівень вакцинації населення. Незвичайне заохочення придумали і для українських шкіл — якщо в закладі щеплено понад 80% працівників, він може брати участь у національному конкурсі та виграти комп’ютерну техніку.