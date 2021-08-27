Малярію у Харків хвора привезла з Нігерії

Малярію виявили медики у харків’янки після поїздки в Нігерію.

Під час перебування у Нігерії жінку покусали комарі. Вже після повернення в Україну в неї з’явилися перші клінічні ознаки захворювання.

42-річна жінка повернулася додому 16 серпня, повідомляє «Об'єктив». 20 серпня у неї з’явилася загальна слабкість, з’явилися головний біль, а температура підвищилася до 38,5 градусів.

Але в лікарню жінка звернулася лише 24 серпня. Там у неї виявили збудники тропічної малярії.

Пацієнтка розповіла, що в Нігерії на малярію вона не хворіла, але пригадала, що її кусали комарі. Препарати проти малярії до виїзду в цю африканську країну і під час перебування в Нігерії вона не приймала.

Малярія — важка, іноді смертельна хвороба, яку спричиняють найпростіші роду Plasmodium. Збудник потрапляє до організму людини через укус комара роду Anopheles, інфікованої малярійними плазмодіями.

В Центрі громадського здоров’я застерігають про симптоми малярії: лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Ці симптоми можуть проявлятися слабо, що ускладнює виявлення малярії.

У травні в Харкові виявили хворого на малярію студента. А грудні 2020 року в Харкові медики зафіксували смерть від малярії — помер 22-річний студент, який прибув з Екваторіальної Гвінеї.