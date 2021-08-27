Літак Зеленського аварійно сів в Одесі — не долетів в Кишинів

https://racurs.ua/ua/n159286-litak-zelenskogo-avariyno-siv-v-odesi-ne-doletiv-v-kyshyniv.html

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Літак президента України Володимира Зеленського, який прямував до столиці Молдови на святкування дня незалежності сусідньої країни, не зміг сісти в Кишиневі через сильний туман і був змушений повернутися і сісти в аеропорту Одеси.

Про це пише місцеве видання «Думська».

Вранці борт Зеленського приземлився в одеському аеропорту. Зараз там також сідає літак Air Moldova, який слідував з Анталії в Кишинів.

Нагадаємо, Зеленський повинен взяти участь в заходах, присвячених дню незалежності Республіки Молдова.

Раніше повідомлялося, що до Молдови також завітає президент Польщі Анджей Дуда, який разом із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, Володимиром Зеленським відвідають урочистості, організовані на площі Великих національних зборів в Кишиневі разом із президентом Молдови Маєю Санду. Після цього мала відбутися низка двосторонніх зустрічей.

Мая Санду відвідувала Київ 23 серпня для участі в установчому саміті «Кримської платформи», за що її розкритикувала місцева проросійська партія. Військові з Молдови також брали участь у параді з нагоди 30-ї річниці Незалежності України в Києві.