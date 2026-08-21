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Росіяни атакували пункт пропуску «Табаки», фото: ДПСУ
Рашисти вдарили по пункту пропуску на кордоні з Молдовою (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215752-rashysty-vdaryly-po-punktu-propusku-na-kordoni-z-moldovou-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, атакували «шахедами» Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.
Сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України, — розповіли у ДПСУ.
Наразі пропуск осіб і транспорту через пункт «Табаки» не здійснюється. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.
Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок, — додали в ДПСУ.