Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n215750-135-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-21-serpnya-povitryani-syly-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня (з 18.00 20 серпня), атакували Україну 135 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема і реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски здійснювалися із напрямків російських Курська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни;

зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох.