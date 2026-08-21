Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 390 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n215749-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-1-tys-390-osib-genshtab-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 474 тис. 30 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 12 тис. 286 танків;
- 25 тис. 170 бойових броньованих машин;
- 48 тис. 318 одиниць артилерійських систем;
- 2 тис. 52 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 581 одиницю засобів ППО;
- 439 літаків;
- 354 гелікоптери;
- 2 тис. 333 наземні робототехнічні комплекси;
- 472 тис. 849 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 5 тис. 49 крилатих ракет;
- 35 кораблів/катерів;
- два підводні човни;
- 137 тис. 369 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 559 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень.
Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 87 авіаударів із застосуванням 278 керованих авіабомб, залучив для ударів 10 тис. 821 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 77 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.
Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти:
- Нескучне, Сопич, Кореньок, Потапівка, Волфине, Безсалівка, Уланове, Товстодубове Сумської області;
- Зоря, Буда-Вороб'ївська, Янжулівка.
Авіаудару ворог завдав по району Великої Чернеччини.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили противника.