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Рашисты за сутки потеряли более 1,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек — Генштаб (ИНФОГРАФИКА)

21 авг 2026, 08:26
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 474 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 12 тис. 286 танків;
  • 25 тис. 170 бойових броньованих машин;
  • 48 тис. 318 одиниць артилерійських систем;
  • 2 тис. 52 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 581 одиницю засобів ППО;
  • 439 літаків;
  • 354 гелікоптери;
  • 2 тис. 333 наземні робототехнічні комплекси;
  • 472 тис. 849 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 5 тис. 49 крилатих ракет;
  • 35 кораблів/катерів;
  • два підводні човни;
  • 137 тис. 369 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 559 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 87 авіаударів із застосуванням 278 керованих авіабомб, залучив для ударів 10 тис. 821 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 77 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти:

  • Нескучне, Сопич, Кореньок, Потапівка, Волфине, Безсалівка, Уланове, Товстодубове Сумської області;
  • Зоря, Буда-Вороб'ївська, Янжулівка.

Авіаудару ворог завдав по району Великої Чернеччини.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили противника.

Источник: Ракурс


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