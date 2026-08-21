Рашисты за сутки потеряли более 1,3 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215749-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-390-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 474 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 286 танків;

25 тис. 170 бойових броньованих машин;

48 тис. 318 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 52 одиниці РСЗВ;

1 тис. 581 одиницю засобів ППО;

439 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 333 наземні робототехнічні комплекси;

472 тис. 849 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 49 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

137 тис. 369 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 559 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 238 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, застосував ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, та 44 крилатих/авіаційних ракети повітряного, наземного та морського базування, здійснив 87 авіаударів із застосуванням 278 керованих авіабомб, залучив для ударів 10 тис. 821 дрон-камікадзе та здійснив 3 тис. 77 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти:

Нескучне, Сопич, Кореньок, Потапівка, Волфине, Безсалівка, Уланове, Товстодубове Сумської області;

Зоря, Буда-Вороб'ївська, Янжулівка.

Авіаудару ворог завдав по району Великої Чернеччини.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три райони зосередження живої сили противника.