Силы обороны поразили важные цели в РФ, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215740-porajeny-npz-i-neftyanoy-terminal-rashistov-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 19 серпня, та в ніч на сьогодні, 20 серпня, уразили низку важливих об'єктів російських загарбників.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено нафтопереробний завод «ТАНЕКО» у Нижньокамську Республіки Татарстан рф, де зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території підприємства.

«ТАНЕКО» — може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік. Виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторні палива та іншу продукцію нафтопереробки. Задіяний у забезпеченні армії противника, — наголошують у Генштабі.

Також уражено нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Волні Краснодарського краю РФ. Зафіксовано пожежу на території об'єкта.

У Генштабі наголошуються, що «Таманьнефтегаз» — один із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні:

потужності Таманського перевантажувального комплексу забезпечують перевалку до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів та скраплених вуглеводневих газів на рік;

термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна. Забезпечує логістичні та паливні потреби армії рф.

Ступінь завданих збитків уточнюється.