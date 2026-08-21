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Россияне атаковали пункт пропуска «Табаки», фото: ГПСУ

Рашисты ударили по пункту пропуска на границе с Молдовой (ФОТО)

21 авг 2026, 09:57
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, атакували «шахедами» Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.

Сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України, — розповіли у ДПСУ.

Наразі пропуск осіб і транспорту через пункт «Табаки» не здійснюється. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.

Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок, — додали в ДПСУ.

Росіяни атакували пункт пропуску «Табаки», фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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