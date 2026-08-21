Россияне атаковали пункт пропуска «Табаки», фото: ГПСУ

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня, атакували «шахедами» Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.

Сталося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі, що виникли на об'єктах, локалізували працівники ДСНС України, — розповіли у ДПСУ.

Наразі пропуск осіб і транспорту через пункт «Табаки» не здійснюється. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску.