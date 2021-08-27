Летевший в Кишинев самолет Зеленского аварийно сел в Одессе

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Самолет президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в столицу Молдовы на празднование дня независимости соседней страны, не смог сесть в Кишиневе из-за сильного тумана и был вынужден уйти в аэропорт Одессы.

Об этом пишет местное издание «Думская».

Утром борт Зеленского приземлился в одесском аэропорту. Сейчас там также садится самолет Air Moldova, который следовал из Антальи в Кишинев.

Напомним, Зеленский должен принять участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Республики Молдова.

Ранее сообщалось, что Молдову также посетит президент Польши Дуда, который вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и Владимиром Зеленским посетят торжества, организованные на площади Великого национального собрания в Кишиневе вместе с президентом Молдовы Майей Санду. После этого должны состояться ряд двусторонних встреч.

Мая Санду посещала Киев 23 августа для участия в учредительном саммите «Крымской платформы», за что ее раскритиковала местная пророссийская партия. Военнослужащие Молдовы также принимали участие в параде по случаю тридцатой годовщины Независимости Украины в Киеве.