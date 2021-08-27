Украинские бойцы опубликовали видео ликвидации российского снайпера на Донбассе, фото - МВД

https://racurs.ua/n159284-ukrainskie-boycy-opublikovali-video-likvidacii-rossiyskogo-snaypera-na-donbasse.html

Ракурс

Бойцы Вооруженных сил Украины опубликовали в сети видео ликвидации российского снайпера на Донбассе.

Ролик показали в соцсетях спецподразделения К2 54 отдельной механизированной бригады.

В подписи отметили, что подразделение давно обещало показать видео ликвидации российских наемников, а сейчас делает это ко Дню Независимости Украины. Отметим, что подобные видео долгое время не обнародовали. Судя по природным условиям, оно может датироваться зимним или весенним периодом.

Наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и фиксировать это. На видео показана ликвидация снайпера россиян, который поехал на концерт Кобзона, — говорится в комментарии к видео.

«Ракурс» сообщал, что украинский снайпер застрелил подполковника ВС РФ на Донбассе. 24 августа его тело привезли в госпиталь в Ростове.