Українські бійці опублікували відео ліквідації російського снайпера на Донбасі, фото - МВС

https://racurs.ua/ua/n159284-ukrayinski-biyci-opublikuvaly-video-likvidaciyi-rosiyskogo-snaypera-na-donbasi.html

Ракурс

Бійці Збройних сил України опублікували в мережі відео ліквідації російського снайпера на Донбасі.

Ролик показали у соцмережах спецпідрозділу К2 54 окремої механізованої бригади.

У підписі зазначили, що підрозділ давно обіцяв показати відео ліквідації російських найманців, а нині робить це до Дня Незалежності України. Відзначимо, що подібні відео довгий час не оприлюднювали. Судячи із природних умов, воно може датуватися зимовим чи весняним періодом.

Наші дуже хороші друзі, які протягом довгих років російсько-української війни пліч-о-пліч з розвідниками К-2 відбивають агресію руського миру, вміють дуже влучно стріляти і фіксувати це. На відео показана ліквідація снайпера росіян, який поїхав на концерт кобзона, — йдеться у коментарі до відео.

«Ракурс» повідомляв, що український снайпер застрелив підполковника ЗС РФ на Донбасі. 24 серпня його тіло привезли до госпіталю у Ростові.