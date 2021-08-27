Малярию в Харьков больная привезла из Нигерии

https://racurs.ua/n159285-malyariu-v-harkov-bolnaya-privezla-iz-nigerii.html

Ракурс

Малярию обнаружили медики у харьковчанки после поездки в Нигерию.

Во время пребывания в Нигерии женщину покусали комары. Уже по возвращении в Украину у нее появились первые клинические признаки заболевания.

42-летняя женщина вернулась домой 16 августа, сообщает «Объектив». 20 августа у нее появилась общая слабость, появились головная боль, а температура повысилась до 38,5 градусов.

Но в больницу женщина обратилась только 24 августа. Там у нее обнаружили возбудителя тропической малярии.

Пациентка рассказала, что в Нигерии малярией она не болела, но вспомнила, что ее кусали комары. Препараты против малярии до выезда в эту африканскую страну и во время пребывания в Нигерии она не принимала.

Малярия — тяжелая, иногда смертельная болезнь, которую вызывают простейшие рода Plasmodium. Возбудитель попадает в организм человека через укус комара рода Anopheles.

В Центре общественного здоровья предостерегают о симптомах малярии: лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Эти симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

В мае в Харькове обнаружили больного малярией студента. А декабре 2020 году в Харькове медики зафиксировали смерть от малярии — умер 22-летний студент, прибывший из Экваториальной Гвинеи.

Источник: «Объектив»