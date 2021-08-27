Дело о «Межигорье» - Януковича повторно зовут в ВАКС

https://racurs.ua/n159290-delo-o-mejigore-yanukovicha-povtorno-zovut-v-vaks.html

Ракурс

Виктора Януковича позволили повторно вызвать в Высший антикоррупционный суд, который рассматривает дело о завладении бывшим президентом-беглецом резиденцией «Межигорье» под Киевом.

Правда, для этого пришлось перенести заседание по избранию Януковичу меры пресечения — на 4 октября 2021 года.

Такое решение ВАКС принял в пятницу, 27 августа. Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство защиты экс-главы государства.

Следственный судья решил ходатайство адвоката… о осуществлении надлежащего вызова Януковича на судебное заседание удовлетворить частично. Повторно позвать Януковича на судебное заседание путем публикации о вызове в СМИ… и на официальном сайте Офиса генпрокурора, — говорится в постановлении судьи ВАКС, пишет «Зеркало недели».



Напомним, «Межигорье» — это имение в селе Новые Петровцы Киевской области, которое до 2007 года находилось в собственности государства. Впоследствии «Межигорье» перешло в руки тогдашнего премьера Януковича. Такое присвоение Генеральная прокуратура признала незаконным. В 2016 году Януковичу и его сыну Александру сообщили о подозрении в завладении «Межигорьем». В 2017 году имение вернули государству.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд отказался заочно арестовать Януковича. Одной из причин судьи назвали «нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск».