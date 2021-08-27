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Ракурс
Украина завоевала второе «золото» Паралимпиады в Токио — как это было

Украина завоевала второе «золото» Паралимпиады в Токио — как это было

27 авг 2021, 11:40
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Украина завоевала второе «золото» Паралимпиады-2020. 25-летняя Марьяна Шевчук выиграла историческую награду в женском пауэрлифтинге.

Выступая в весе до 55 кг, она подняла самый большой вес среди остальных участниц. Шевчук дебютировала на Паралимпийских Играх в Токио.

Ранее она выигрывала мировые и континентальные чемпионаты, в мае 2021 года на этапе Кубка мира стала обладательницей мирового паралимпийского рекорда, подняв 132 кг.

В Токио украинка сразу возглавила выступления в финале, она в первой попытке взяла 125 кг.

Этой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского «золота». Украинка еще попыталась обновить собственный мировой паралимпийский рекорд и взять вес 133 кг, но с этой задачей не справилась.

Это уже 16 медаль Украины на Играх в Токио по состоянию на середину третьего соревновательного дня 27 августа: две золотые, девять серебряных и пять бронзовых.

Шевчук — 25-летняя украинская пауерлифтерка, представительница Винницкой области. Она родилась с хондродистрофией. Это состояние, влияющее на развитие хрящевой ткани.

К слову, четырнадцатая медаль в Токио стала исторической для украинской паралимпийской сборной — это 500 награда за все время выступлений на Паралимпийских играх. Эту медаль завоевал 32-летний Сергей Клипперт (13 медаль в его карьере на Паралимпиадах) в плавании на дистанции 100 метров на спине.


Из этих 500 медалей 388 завоеваны на Летних Паралимпиадах, 112 — на Зимних.

Источник: Ракурс


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