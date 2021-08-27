Україна здобула друге "золото" Паралімпіади в Токіо. Виступ Мар'яни Шевчук, скріншот відео

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Україна здобула друге «золото» Паралімпіади-2020. 25-річна Мар’яна Шевчук виграла історичну нагороду в жіночому пауерліфтингу.

Виступаючи у вазі до 55 кг, вона підняла найвищу вагу серед решти учасниць. Шевчук дебютувала на Паралімпійських Іграх у Токіо.

Раніше вона вигравала світові та континентальні чемпіонати, у травні 2021 року на етапі Кубка світу стала володаркою світового паралімпійського рекорду, піднявши вагу до 132 кг.

У Токіо українка відразу очолила виступи у фіналі, вона у першій спробі взяла 125 кг.

Цієї спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського «золота». Українка ще спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кг, але з цією задачею не впоралася.

Це уже 16-та медаль України на Іграх у Токіо станом середину третього змагального дня 27 серпня: дві золоті, дев’ять срібних і п’ять бронзових.

Шевчук — 25-річна українська пауерліфтерка, представниця Вінницької області. Пауерліфтерка народилася з хондродистрофією. Це стан, що впливає на розвиток хрящової тканини.

До слова, чотирнадцята медаль в Токіо стала історичною для української паралімпійської збірної — це 500 нагорода за весь час виступів на Паралімпійських іграх. Цю медаль завоював 32-річний Сергій Кліпперт (13 медаль в його кар'єрі на Паралімпіадах) у плаванні на дистанції 100 метрів на спині.

З цих 500 медалей 388 завойовано на Літніх Паралімпіадах, 112 — на Зимових.