Україна здобула друге «золото» Паралімпіади в Токіо — як це булоhttps://racurs.ua/ua/n159289-ukrayina-zdobula-druge-zoloto-paralimpiady-v-tokio-yak-ce-bulo.htmlРакурс
Україна здобула друге «золото» Паралімпіади-2020. 25-річна Мар’яна Шевчук виграла історичну нагороду в жіночому пауерліфтингу.
Виступаючи у вазі до 55 кг, вона підняла найвищу вагу серед решти учасниць. Шевчук дебютувала на Паралімпійських Іграх у Токіо.
Раніше вона вигравала світові та континентальні чемпіонати, у травні 2021 року на етапі Кубка світу стала володаркою світового паралімпійського рекорду, піднявши вагу до 132 кг.
У Токіо українка відразу очолила виступи у фіналі, вона у першій спробі взяла 125 кг.
Цієї спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського «золота». Українка ще спробувала оновити власний світовий паралімпійський рекорд та взяти вагу 133 кг, але з цією задачею не впоралася.
Це уже 16-та медаль України на Іграх у Токіо станом середину третього змагального дня 27 серпня: дві золоті, дев’ять срібних і п’ять бронзових.
Шевчук — 25-річна українська пауерліфтерка, представниця Вінницької області. Пауерліфтерка народилася з хондродистрофією. Це стан, що впливає на розвиток хрящової тканини.
До слова, чотирнадцята медаль в Токіо стала історичною для української паралімпійської збірної — це 500 нагорода за весь час виступів на Паралімпійських іграх. Цю медаль завоював 32-річний Сергій Кліпперт (13 медаль в його кар'єрі на Паралімпіадах) у плаванні на дистанції 100 метрів на спині.
З цих 500 медалей 388 завойовано на Літніх Паралімпіадах, 112 — на Зимових.