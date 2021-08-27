Изменницу Поклонскую россияне отправляют послом в Кабо-Верде

https://racurs.ua/n159293-izmennicu-poklonskuu-rossiyane-otpravlyaut-poslom-v-kabo-verde.html

Ракурс

Комитет Госдумы по международным делам обсудит назначение депутата Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде.

Комитет соберется для обсуждения этого вопроса в ближайшее время. Поклонская является заместителем главы этого комитета.

Об этом российскому «Интерфаксу» рассказал первый заместитель председателя комитета Дмитрий Новиков.

В конце мая Поклонская сообщила, что не будет участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для выборов в Госдуму.

В июле этого года Поклонская заявила, что после карьеры в Госдуме готова вернуться в Крым в должности прокурора региона, а региональным министром в Крыму быть не хочет.

Поклонская стала депутатом Госдумы в 2016 году по списку «Единой России». До этого она была прокурором Крыма и одним из главных действующих лиц так называемой Крымской весны — оккупации россиянами украинского Крыма.

Поклонская стала единственным депутатом из парламентского большинства, которая проголосовала против проекта закона о повышении пенсионного возраста, когда он рассматривался в первом чтении в 2018 году. В руководстве фракции «Единой России» тогда заявили о намерении сделать оргвыводы в отношении депутата в связи с нарушением фракционной дисциплины.

«Ракурс» сообщал, что Офис генерального прокурора хочет использовать интервью экс-главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которые они дали украинскому журналисту Дмитрию Гордону, для расследования уголовных производств против них.