Интервью Гиркина использует Офис генпрокурора. Фото: Хвиля

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Офис генерального прокурора намерен использовать интервью экс-главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, которые они дали украинскому журналисту Дмитрию Гордону, для расследования уголовных производств в отношении этих людей.

Офис генпрокурора считает, что Гиркин и Поклонская в своих интервью подтвердили совершение ими и другими лицами ряда военных преступлений. Эти заявления будут способствовать судебным процессам в Украине, Нидерландах и в Международном уголовном суде (МУС). Об этом говорится в аналитической справке Офиса генпрокурора, пишет «Бабель».

Так, согласно данным Офиса генпрокурора, экс-главарь боевиков Гиркин подтвердил, что он знает об уголовном производстве о сбитом над Донбассом самолете Boeing 777. Также Гиркин знает об уголовном расследовании в отношении него в Нидерландах. Эту информацию смогут использовать прокуроры в Нидерландах.

Также Гиркин признался в совершении ряда преступлений. Экс-главарь боевиков подтвердил, что он и другие лица казнили людей без суда, убивали гражданских лиц, выгоняли гражданское население на принудительные работы, незаконно лишали свободы и пытали захваченное гражданское население. В частности, Гиркин признался, что по его указу были убиты 19-летний студент КПИ Юрий Поправко и 25-летний житель Стрыя Юрий Дяковский. Кроме того, он взял на себя ответственность за убийство депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

По данным Офиса генпрокурора, в своем интервью Гиркин рассказал, что войну на Донбассе развязала Россия. Она же образовывала и финансировала незаконные вооруженные формирования, контролировала их деятельность. Экс-главарь боевиков подтвердил, что боевики на Донбассе захватывали здания государственной власти, а также оружие ВСУ, совершали диверсии.

Всю информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд.

Что касается Поклонской, то она тоже подтвердила, что знает об уголовных производствах в отношении нее в Украине. Это признание может быть использовано в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Она же призналась, что совершила госизмену, став так называемым прокурором Крыма.

Поклонская также призналась, что участвовала в организации захвата государственной власти на территории Крыма и проведении незаконного референдума, преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа. В Офисе генпрокурора считают, что она призналась в причастности к аресту украинцев Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния. Поклонская рассказала, что преследовала мусульман и назначала обыски в домах крымских татар.

Также Офис генпрокурора намерен допросить Гордона в качестве свидетеля и получить от него оригиналы видеозаписей интервью. Сам Гордон не намерен останавливаться на достигнутом. В эфире одного из телеканалов он сегодня заявил, что намерен взять интервью у беглого президента Виктора Януковича.

Напомним, ранее Служба безопасности заявила, что Гордон не сотрудничал с СБУ, когда готовил интервью с Игорем Гиркиным (Стрелковым) и Натальей Поклонской.