Інтерв'ю Гіркіна використає Офіс генпрокурора. Фото: Хвиля

https://racurs.ua/ua/n138519-u-venediktovoyi-rozpovily-yaku-korysnu-informaciu-znayshly-v-interv-u-girkina-ta-poklonskoyi.html

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Офіс генерального прокурора хоче використати інтерв’ю екс-ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) і колишнього прокурора Криму Наталії Поклонської, які вони дали українському журналісту Дмитру Гордону, для розслідування кримінальних проваджень щодо цих людей.

Офіс генпрокурора вважає, що Гіркін і Поклонська у своїх інтерв’ю підтвердили вчинення ними та іншими особами низки військових злочинів. Ці заяви будуть сприяти судовим процесам в Україні, Нідерландах та у Міжнародному кримінальному суді (МКС). Про це йдеться в аналітичній довідці Офісу генпрокурора, пише «Бабель».

Так, згідно з даними Офісу генпрокурора, екс-ватажок бойовиків Гіркін підтвердив, що він знає про кримінальне провадження щодо збитого над Донбасом літака Boeing 777. Також Гіркін знає про кримінальне розслідування щодо нього в Нідерландах. Цю інформацію зможуть використати прокурори в Нідерландах.

Також Гіркін зізнався у скоєнні низки злочинів. Екс-ватажок бойовиків підтвердив, що він і інші особи страчували людей без суду, вбивали цивільних осіб, виганяли цивільне населення на примусові роботи, незаконно позбавляли волі і катували захоплене цивільне населення. Зокрема, Гіркін зізнався, що за його указом було вбито 19-річного студента КПІ Юрія Поправка і 25-річного жителя Стрия Юрія Дяковського. Окрім того, він взяв на себе відповідальність за вбивство депутата Горлівської міськради Володимира Рибака.

За даними Офісу генпрокурора, у своєму інтерв’ю Гіркін розповів, що війну на Донбасі розв’язала Росія. Вона ж утворювала і фінансувала незаконні збройні формування, контролювала їх діяльність. Екс-ватажок бойовиків підтвердив, що бойовики на Донбасі захоплювали будівлі державної влади, а також зброю ЗСУ, здійснювали диверсії.

Усю інформацію Офіс генпрокурора планує передати до Міжнародного кримінального суду.

Що стосується Поклонської, то вона теж підтвердила, що знає про кримінальні провадження щодо неї в Україні. Ця інформація може бути використана в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). Вона ж зізналася, що вчинила держзраду, ставши так званим прокурором Криму.

Поклонська також зізналася, що брала участь в організації захоплення державної влади на території Криму та проведенні незаконного референдуму, переслідуванні членів Меджлісу кримськотатарського народу. В Офісі генпрокурора вважають, що вона зізналася у причетності до арешту українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чірнія. Поклонська розповіла, що переслідувала мусульман і призначала обшуки у будинках кримських татар.

Також Офіс генпрокурора має намір допитати Гордона в якості свідка і отримати від нього оригінали відеозаписів інтерв’ю. Сам Гордон не збирається зупинятися на досягнутому. В ефірі одного з телеканалів він сьогодні заявив, що хоче взяти інтерв’ю у президента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки заявила, що Гордон не співпрацював з СБУ, коли готував інтерв’ю з Ігорем Гіркіним і Наталею Поклонською.