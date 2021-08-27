США испытали вторую ступень двигателя гиперзвукового оружия, фото - Navy

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Ракурс

ВМС США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для носителя гиперзвукового планера с боеголовкой, разрабатываемой в рамках программ CPS и LRHW. Они прошли в Юте и были признаны успешными.

Цель программы CPS — разработать двухступенчатую ракету-носитель диаметром 87,6 см. Она должна поднимать планер C-HGB и разгонять его до гиперзвуковой скорости. Затем аппарат, оснащенный боеголовкой, будет отстыковываться и планировать к цели. Эти ракеты с планерами войдут в номенклатуру вооружений подводных лодок типа «Вирджиния» пятой серии.

В проекте LRHW компания Lockheed Martin разрабатывает для армии США мобильный наземный комплекс с баллистической ракетой средней дальности, которая тоже станет носителем гиперзвукового планера C-HGB.

Двигатель первой ступени ракеты-носителя гиперзвукового проекта ВМС США испытали в конце мая. Это также произошло в Юте. Испытания прошли успешно.

Таким образом, на сегодняшний день американские военные испытали двигатели обеих степеней ракеты-носителя, а также систему управления вектором тяги для них.

В США разрабатывают и другое гиперзвуковое оружие. Например, гиперзвуковую аэробаллистическую ракету AGM-183A ARRW. Пока ее так и не удалось запустить.