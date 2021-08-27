Паралимпиада в Токио — Украина «выловила» еще одно «золото» в бассейне

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Ракурс

Украина выиграла третье «золото» Паралимпиады-2020.

Пловчиха Анна Стеценко — чемпионка Игр в Токио на дистанции 400 метров вольным стилем.

Стеценко — 29-летняя параатлетка из Днепра. Она трехкратная чемпионка и серебряный призер Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. У Анны — нарушение зрения.

Стеценко подходила к соревнованиям в качестве главной претендентки на Паралимпийских золото. В квалификации она показала лучшее время — 4:31.51 минуты.

Это вторая медаль высшей пробы, которую украинцы завоевали в плавании. Ранее в бассейне победила пловчиха Елизавета Мерешко. Она выиграла Игры в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем.

Кроме того, Стеценко завоевала 20-ю медаль сборной в целом на Паралимпиаде-2020. Сегодня награда пловчихи является 11-й за 27 августа.