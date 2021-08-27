Новая волна COVID-19 в Украине уже началась - врач-иммунолог

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Новая волна COVID-19 в Украине уже началась. Такое мнение высказал врач-иммунолог Андрей Волянский. Вместе с тем, медик считает, что локдауна в Украине можно избежать.

Возможно, удастся избежать локдауна благодаря тому, что в течение весенней волны уже значительное число украинцев были инфицированы и переболели. Мы предполагаем, что на сегодня около 40% населения Украины имеет антитела, и скорее всего, для них еще одно инфицирование не является реальным, — отметил Волянский в эфире телеканала «Украина 24».

По словам врача, Украина уже находится в пределах очередной волны заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он добавил, что погода и новый «Дельта» штамм коронавируса будет способствовать увеличению числа больных.

Волны не будет в октябре или ноябре, она уже началась. Вчерашние 66 летальных случаев и более 2 тыс. новых инфицированных об этом красноречиво говорят — волна уже наступила, и в ближайшее время будет значительный рост. Но, учитывая вышесказанное есть шансы, что она будет мягче, — подытожил врач.

Вместе с тем Волянский отметил, что врачи всегда рассчитывают на худший вариант течения любой болезни и пытаются готовиться к худшему.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, в течение 26 августа в стране зафиксировано 2 тыс. 32 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 127 детей и 46 медработников. С начала кампании вакцинации проведено более 8,6 млн прививок.

Источник: «Украина 24».